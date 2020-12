Друга ракетка світу Рафаель Надаль отримав нагороду за найкращий удар року за версією уболівальників.

Про це повідомляє Tennis TV.

Найкращий удар іспанець виконав ще у лютому в матчі з Міоміром Кецмановічем на турнірі в Акапулько.

🏅 Our instagram followers have spoken...



Your 2020 ATP Shot of Year winner is @RafaelNadal! pic.twitter.com/BcIDOghqOz