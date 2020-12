Матч Україна - Японія перенесений на квітень

Матч Кубка Біллі Джин Кінг (Кубок Федерації) Японія - Україна, який повинен був відбутися 5-6 лютого 2021 року, перенесено.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

