Матч Україна - Японія перенесений на квітень

Зустріч відбудеться в рамках Кубка Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

Матч Кубка Біллі Джин Кінг (Кубок Федерації) Японія - Україна, який повинен був відбутися 5-6 лютого 2021 року, перенесено.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Playing for a place in the Qualifiers 2022...



Eight spots are up for grabs 👀



Who will make it?#BillieJeanKingCup — Billie Jean King Cup (@BJKCup) December 17, 2020

Так як Australian Open в цьому сезоні стартує 8 лютого, зустріч українок і японок пройде 16-17 квітня. Відзначимо, що з 13 по 18 квітня в Будапешті відбудеться і сам Фінал Кубка Біллі Джин Кінг.

Команди змагатимуться за місця у кваліфікації Фіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2022.

Нагадаємо, Костюк програла у чвертьфіналі турніру в Італії.