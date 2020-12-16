Костюк без проблем пробилася до 1/4 турніру в Італії

Українці знадобилося менше години задля перемоги

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк здобула перемогу над італійкою Лаурою Маїр в рамках другого кола Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol.

Українській тенісистці знадобилося 52 хвилин для перемоги. Костюк чотири рази подала навиліт, допустивши стільки ж подвійних помилок, і виграла всі шість геймів на подачі суперниці.

ITF World Tennis Tour - Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol

Сельва-ді-Валь-Гардена, Італія

Призовий фонд $25,000

Хард, зал

Другий раунд, 16 грудня

Марта Костюк (Україна) - Лаура Маїр (Італія) 6:1, 6:0

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