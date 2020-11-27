 WTA планує змінити назви категорій турнірів | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи
Вчора 21:44 3421
Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: де дивитися онлайн бій легенд
Сьогодні 16:19 467
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 15:35 27842
Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 14:46 269
ФІФА затвердила склад кошиків для жеребкування відбору на ЧС-2022
Сьогодні 14:41 683
Коробов став чемпіоном України із шахів
Сьогодні 13:15 342
Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:44 486
Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі
Сьогодні 11:30 1205
Україна наблизилась до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 10:12 1526
Скрипник назвав ключовий момент у грі з АЕКом
Сьогодні 09:12 1728
Блоги
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:39 120
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:05 245
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:36 173
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:35 27838
Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа
Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа Valeriy Ruchka
Вчора 22:11 948
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:40 Хокей. УХЛ Маріуполь підписав результативного форварда з чемпіонату Польщі 173
17:39 Блог Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо 129
17:31 Пряма трансляція Колос - Десна: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 65
17:25 Бокс Батько Ф'юрі: У Майка Тайсона більше шансів перемогти мого сина, ніж у Джошуа і Вайлдера 171
17:11 Теніс WTA планує змінити назви категорій турнірів 227
17:05 Блог Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? 246
16:58 Пряма трансляція Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 185
16:55 Футбол Ниву вигнали зі стадіону у Тернополі 1078
16:40 Бокс У WBC думають, що Вайлдер заслужив шанс ще раз битися за титул 388
16:36 Блог ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце 174
16:26 Футзал Ураган знищив Моноліт. Результати матчів 13 туру Екстра-ліги 377
16:19 Футбол Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: де дивитися онлайн бій легенд 467
16:10 Бокс Промоутер Усика: Будемо тиснути, щоб провести бій за титул WBO 530
16:10 Кіберспорт Azov Wolves розгромили Dneprodym у чемпіонаті України 355
15:55 Футбол Інтер визначився з ціною на Еріксена 643
15:46 Футбол Олександрія - Рух: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 443
15:42 Біатлон Етапи Кубка світу з біатлону в Контіолахті відбудуться без глядачів 563
15:35 Блог Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 27842
15:27 Футбол Бензема може пропустити матч з Шахтарем 622
15:11 Футбол Тадич став гравцем тижня у Лізі чемпіонів 560
14:54 Футбол Молде - Арсенал 0:3. Огляд матчу 606
14:46 Пряма трансляція Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 269
14:41 Футбол ФІФА затвердила склад кошиків для жеребкування відбору на ЧС-2022 683
14:29 Футбол Йовичевич поборов коронавірус 725
14:16 Футбол Сидорчук міг отримати чотири матчі дискваліфікації 1038

WTA планує змінити назви категорій турнірів

Сьогодні 17:11 227 0
Турніри будуть називатися за прикладом турнірів АТР
WTA планує змінити назви категорій турнірів
#WTA

Джерело - sport.ua.

2 грудня WTA планує оголосити про зміну назв категорій своїх турнірів. 

Про це повідомляє Marca.

Зараз турніри WTA розділені на 5 категорій: Premier Mandatory, Premier 5, Premier, International і 125k Series.

Прогнозується, що після ребрендингу кількість категорій скоротиться до чотирьох, а назви будуть роздані за аналогією з АТР туром:

- WTA 1000 (Premier Mandatory, Premier 5)

- WTA 500 (Premier)

- WTA 250 (International)

- WTA 125 (125k Series)

Раніше, Костюк потрапила в основну сітку турніру ITF у Дубаї.

Коментарі ()