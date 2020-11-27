WTA планує змінити назви категорій турнірів

Турніри будуть називатися за прикладом турнірів АТР

2 грудня WTA планує оголосити про зміну назв категорій своїх турнірів.

Про це повідомляє Marca.

Зараз турніри WTA розділені на 5 категорій: Premier Mandatory, Premier 5, Premier, International і 125k Series.

Прогнозується, що після ребрендингу кількість категорій скоротиться до чотирьох, а назви будуть роздані за аналогією з АТР туром:

- WTA 1000 (Premier Mandatory, Premier 5)

- WTA 500 (Premier)

- WTA 250 (International)

- WTA 125 (125k Series)

Раніше, Костюк потрапила в основну сітку турніру ITF у Дубаї.