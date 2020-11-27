WTA планує змінити назви категорій турнірів

Джерело - sport.ua.
2 грудня WTA планує оголосити про зміну назв категорій своїх турнірів.
Про це повідомляє Marca.
Зараз турніри WTA розділені на 5 категорій: Premier Mandatory, Premier 5, Premier, International і 125k Series.
Прогнозується, що після ребрендингу кількість категорій скоротиться до чотирьох, а назви будуть роздані за аналогією з АТР туром:
- WTA 1000 (Premier Mandatory, Premier 5)
- WTA 500 (Premier)
- WTA 250 (International)
- WTA 125 (125k Series)
Раніше, Костюк потрапила в основну сітку турніру ITF у Дубаї.