Визначилися всі півфіналісти Підсумкового турніру ATP

На Підсумковому турнірі ATP стали відомі усі півфінальні пари.

Данило Медведєв (4) зустрінеться у півфіналі з іспанцем Рафаелем Надалем (2). Суперником Новака Джоковича буде переможець групи В австрієць Домінік Тім (3).

ATP Finals

Лондон, Велика Британія

Хард (зал)

Суббота, 21 листопада

Данило Медведєв – Рафаель Надаль

Домінік Тім – Новак Джокович

The world's Top 4: what a semi-final line-up 🤩



🇷🇸 Djokovic v Thiem 🇦🇹

🇪🇸 Nadal v Medvedev 🇷🇺



Who advances to the #NittoATPFinals 2020 final? pic.twitter.com/hpvp5h80hs