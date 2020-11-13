У Стаховського виявили коронавірус після матчу з росіянином

Джерело - sport.ua.
Український тенісист Сергій Стаховський (195) достроково завершив виступ на челленджері в Братиславі.
Про це повідомляє sport.ua.
Тенісист здав позитивний тест на коронавірус. Українець вже здав повторний тест, результати якого будуть відомі сьогодні ввечері.
Стаховському довелося знятися з матчу 1/4 фіналу одиночного розряду, в якому Сергій повинен був змагатися проти Максиміліана Мартерера з Німеччини (242).
Раніше, Стаховський переграв росіянина у другому колі турніру в Словаччині.