Завацька програла росіянці першому колі турніру в Лінці

Зустріч тривала 1 годину і 50 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Катаріна Завацьяка поступилася росіянці Варварі Грачьовій у першому колі турніру WTA в Австрії.

Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 5:7.

Зустріч тривала 1 годину і 50 хвилин. Завацька реалізувала 1 з 8 брейкпоінтів, а Грачова - 3 з 4. По ходу другої партії Катаріна лідирувала 5:3 і не реалізувала два сетбола.

Upper Austria Ladies Linz - International

Лінц, Автрія

Хард (зал)

Призовий фонд - $225,500

Перше коло, 9 листопада

Варвара Грачова (Росія 95) - Катаріна Завацька (Україна 118) 6:4, 7:5

Також, Ястремська поступилася в першому колі турніру в Лінці.