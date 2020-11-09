Завацька програла росіянці першому колі турніру в Лінці

Джерело - Чемпіон.
Українка Катаріна Завацьяка поступилася росіянці Варварі Грачьовій у першому колі турніру WTA в Австрії.
Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 5:7.
Зустріч тривала 1 годину і 50 хвилин. Завацька реалізувала 1 з 8 брейкпоінтів, а Грачова - 3 з 4. По ходу другої партії Катаріна лідирувала 5:3 і не реалізувала два сетбола.
Upper Austria Ladies Linz - International
Лінц, Автрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $225,500
Перше коло, 9 листопада
Варвара Грачова (Росія 95) - Катаріна Завацька (Україна 118) 6:4, 7:5
Також, Ястремська поступилася в першому колі турніру в Лінці.