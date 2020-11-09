 Завацька програла росіянці першому колі турніру в Лінці | Теніс | Champion.com.ua
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Завацька програла росіянці першому колі турніру в Лінці

Сьогодні 22:10 94 0
Зустріч тривала 1 годину і 50 хвилин
Завацька програла росіянці першому колі турніру в Лінці
#Завацька, #Грачова, #Upper Austria Ladies Linz - International

Джерело - Чемпіон.

Українка Катаріна Завацьяка поступилася росіянці Варварі Грачьовій у першому колі турніру WTA в Австрії.

Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 5:7.

Зустріч тривала 1 годину і 50 хвилин. Завацька реалізувала 1 з 8 брейкпоінтів, а Грачова - 3 з 4. По ходу другої партії Катаріна лідирувала 5:3 і не реалізувала два сетбола.

Upper Austria Ladies Linz - International
Лінц, Автрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $225,500
Перше коло, 9 листопада

Варвара Грачова (Росія 95) - Катаріна Завацька (Україна 118) 6:4, 7:5

Також, Ястремська поступилася в першому колі турніру в Лінці.

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