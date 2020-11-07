 Калініна зустрінеться із Завацькою у фіналі кваліфікації у Лінці | Теніс | Champion.com.ua
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Калініна зустрінеться із Завацькою у фіналі кваліфікації у Лінці

Сьогодні 21:04 146 0
Українки зустрінуться у фіналі кваліфікації
Калініна зустрінеться із Завацькою у фіналі кваліфікації у Лінці
#Завацька, #Калініна, #Лінц

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Катаріна Завацька (117) і Ангеліна Калініна (162) виграли перші матчі кваліфікації на турнірі WTA в Лінці.

Завацька у півфіналі відбору змогла переломити матч проти Ани Конюх з Хорватії (539), а Калініна взяла верх над болгаркою Ізабеллою Шиніковою (№203 WTA).

За путівку в основну сітку Ангеліна Калініна посперечається з Катаріною Завацький, раніше вони на корті не зустрічалися.

Upper Austria Ladies Linz – International
Лінц, Австрія
Призовий фонд - $225,500
Хард (зал)
Півфінал кваліфікації, 07 листопада

Ангеліна Калініна - Ізабелла Шинікова 2:6, 6:3, 6:3

Катаріна Завацька - Ана Конюх 6:7(3), 6:4, 6:2

Раніше, Бондаренко вилетіла у першому колі одиночної сітки.

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