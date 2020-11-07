 Джокович закінчить сезон першою ракеткою світу, повторивши рекорд Сампраса | Теніс | Champion.com.ua
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Джокович закінчить сезон першою ракеткою світу, повторивши рекорд Сампраса

Сьогодні 13:33 308 0
Сербський тенісист в шостий раз в кар'єрі завершить сезон на першому місці рейтингу
Джокович закінчить сезон першою ракеткою світу, повторивши рекорд Сампраса
#Джокович

Джерело - iSport.ua.

Сербський тенісист Новак Джокович гарантував собі перше місце в рейтингу ATP за підсумками нинішнього сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

Обійти володаря 17-ти титулів Великого шолома міг тільки іспанець Рафаель Надаль. Для цього йому було необхідно виграти всі турніри сезону, але іспанець не взяв wild card на турнір у Софії і вже точно не наздожене Джоковича.

Таким чином, Джокович у шостий раз в кар'єрі завершить рік в якості першої ракетки світу. За цим показником він наздожене легендарного рекордсмена Піта Сампраса.

Крім того, 33-річний Новак стане найстаршим тенісистом, який завершить сезон на першому рядку рейтингу.

Раніше, стали відомі імена всіх учасників підсумкового турніру ATP.

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