Джокович закінчить сезон першою ракеткою світу, повторивши рекорд Сампраса

Сербський тенісист в шостий раз в кар'єрі завершить сезон на першому місці рейтингу

Сербський тенісист Новак Джокович гарантував собі перше місце в рейтингу ATP за підсумками нинішнього сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

Обійти володаря 17-ти титулів Великого шолома міг тільки іспанець Рафаель Надаль. Для цього йому було необхідно виграти всі турніри сезону, але іспанець не взяв wild card на турнір у Софії і вже точно не наздожене Джоковича.

Таким чином, Джокович у шостий раз в кар'єрі завершить рік в якості першої ракетки світу. За цим показником він наздожене легендарного рекордсмена Піта Сампраса.

Крім того, 33-річний Новак стане найстаршим тенісистом, який завершить сезон на першому рядку рейтингу.

Раніше, стали відомі імена всіх учасників підсумкового турніру ATP.