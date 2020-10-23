Кіченок не змогла пробитися у парний півфінал турнірі в Чехії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з румункою Монікою Нікулеску покинули турнір в Остраві.
В 1/4 фіналу україно-румунський дует поступився дуету Кірстен Фліпкенс (Бельгія) / Демі Схурс (Нідерланди) - 4:6, 6:7 (3:7), передає Укрінформ.
Матч тривав 1 годину 36 хвилин.
J&T Banka Ostrava Open – Premier
Острава, Чехія
Хард (зал)
Призовий фонд - $528,500
1/4 фіналу, 23 жовтня
Кірстен Фліпкенс / Демі Схурс - Надія Кіченок /Моніка Нікулеску 6:4, 7:6 (3:7)
Раніше, Світоліна поступилася Саккарі у 2 колі на турнірі в Остраві.