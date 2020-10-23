Кіченок не змогла пробитися у парний півфінал турнірі в Чехії

Україно-румунський дует не зміг пробитися у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з румункою Монікою Нікулеску покинули турнір в Остраві.

В 1/4 фіналу україно-румунський дует поступився дуету Кірстен Фліпкенс (Бельгія) / Демі Схурс (Нідерланди) - 4:6, 6:7 (3:7), передає Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин.

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Острава, Чехія

Хард (зал)

Призовий фонд - $528,500

1/4 фіналу, 23 жовтня

Кірстен Фліпкенс / Демі Схурс - Надія Кіченок /Моніка Нікулеску 6:4, 7:6 (3:7)

Раніше, Світоліна поступилася Саккарі у 2 колі на турнірі в Остраві.