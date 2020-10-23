 Халеп назвала умову, за якої вона готова виступити на Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Лестер легко обіграв Зорю у 1 турі Ліги Європи
Вчора 23:50 809
Україна висунула росіянина на посаду глави Міжнародної федерації боксу
Сьогодні 11:51 770
Нападник молодіжної збірної України може отримати німецьке громадянство
Сьогодні 10:57 753
Скрипник: Ми грали сміливо, але клас є клас
Сьогодні 08:55 305 2
Шестеро футболісток збірної України підхопили коронавірус
Сьогодні 08:40 1769
У таблиці коефіцієнтів УЄФА Шотландія переслідує Україну
Сьогодні 08:24 794
Лестер - Зоря 3:0. Як це було
Вчора 23:50 6032
Лестер - Зоря: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Вчора 23:26 3355
Лунін відреагував на поразку від Шахтаря
Вчора 19:57 3535
Реванш Ломаченко – Лопес можливий за однієї умови
Вчора 18:47 3902
Блоги
Юний футболіст Барселони приїхав на гру Ліги чемпіонів із целофановим пакетом, забив гол і поїхав на таксі додому
Юний футболіст Барселони приїхав на гру Ліги чемпіонів із целофановим пакетом, забив гол і поїхав на таксі додому Андрій Твердохліб
Вчора 19:38 3342
Кременчук - чемпіон! Історична фінальна гра за 100 секунд
Кременчук - чемпіон! Історична фінальна гра за 100 секунд Андрій Твердохліб
Вчора 16:19 364
Google в допомогу. Футболіста Боруссії пропустили на стадіон лише за допомогою Google
Google в допомогу. Футболіста Боруссії пропустили на стадіон лише за допомогою Google Андрій Твердохліб
Вчора 16:12 646
6 дотиків. В УЄФА відзначили фантастичну комбінацію збірної України
6 дотиків. В УЄФА відзначили фантастичну комбінацію збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 12:28 5453
УХЛ презентувала логотип на новий сезон
УХЛ презентувала логотип на новий сезон Valeriy Ruchka
21.10.2020 17:53 506
Найшвидший білий спринтер. Борзов святкує день народження
Найшвидший білий спринтер. Борзов святкує день народження Valeriy Ruchka
20.10.2020 16:31 814
47 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
47 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо Андрій Твердохліб
20.10.2020 12:16 1101
75 тисяч доларів. Редкач забрав виграш за програш Ломаченка
75 тисяч доларів. Редкач забрав виграш за програш Ломаченка Valeriy Ruchka
20.10.2020 11:27 3091
Українець став обличчям рекламної кампанії Манчестер Сіті
Українець став обличчям рекламної кампанії Манчестер Сіті Valeriy Ruchka
20.10.2020 10:27 1677
Динамо - Ювентус: історія протистоянь в Лізі чемпіонів
Динамо - Ювентус: історія протистоянь в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
20.10.2020 09:57 779
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:45 Бокс Кемпбелл: Бій між Ломаченком і Лопесом був трохи дивним 98
13:30 Теніс Халеп назвала умову, за якої вона готова виступити на Australian Open 207
13:15 Футбол ФІФА оголосила дату жеребкування відбірного турніру ЧС-2022 292
12:57 Бокс Цзю дав характеристику фанам, які критикують Ломаченка 377 1
12:41 Хокей Донбас підписав форварда збірної України 451
12:38 Пряма трансляція Львів - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE 117
12:29 Пряма трансляція Олімпік - Десна: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE 123
12:25 Баскетбол Драфт НБА відбудеться у віртуальному режимі 408
12:17 Кіберспорт Визначився призовий фонд чемпіонату України з кібербаскетболу 406
12:09 Футбол Гравця Тоттенгема жорстко принизили в розташуванні збірної 575
12:03 Блог Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 1545
11:51 Бокс Україна висунула росіянина на посаду глави Міжнародної федерації боксу 770
11:33 Баскетбол Харківські Соколи зіграють два домашні матчі в Дніпрі 484
11:15 Футбол Барселона хоче продовжити контракт з Фаті 677
10:57 Футбол Нападник молодіжної збірної України може отримати німецьке громадянство 753
10:41 Футбол Брага - AEK 3:0. Огляд матчу 661
10:25 Баскетбол Нігерійський захисник Миколаєва зіграє з Прометеєм 684
10:10 Футбол Тоттенгем - ЛАСК 3:0. Огляд матчу 854
09:55 Футбол Мілан повторив своє унікальне досягнення 1964 року 1188
09:40 Футбол Вільярреал - Сівасспор 5:3. Огляд матчу 972
09:25 Футбол Зоря зазнала найбільшої поразки в основному раунді Ліги Європи 1001
09:10 Футбол Слован - Гент 1:0. Огляд матчу 1072
09:00 Блог Нападник Рейнджерс забив феноменальний гол з центру поля 1149
08:55 Футбол Скрипник: Ми грали сміливо, але клас є клас 305 2
08:40 Футбол Шестеро футболісток збірної України підхопили коронавірус 1769

Халеп назвала умову, за якої вона готова виступити на Australian Open

Сьогодні 13:30 207 0
Румунка хоче, щоб в Австралії був міхур як і в Парижі
Халеп назвала умову, за якої вона готова виступити на Australian Open
#Халеп

Джерело - Essentialy Sports.

Друга ракетка світу румунка Симона Халеп за певної умови готова виступати на Відкритому чемпіонаті Австралії у 2021 році.

Про це заявила сама спортсменка.

"Думаю, на Australian Open буде двотижневий карантин, але в міхурі. Це не те ж саме, що залишатися 14 днів в одній кімнаті. Неможливо грати після двох тижнів без тренувань. Якщо буде міхур, як в Парижі, я готова поїхати", - сказала Халеп.

Попередньо проведення Australian Open заплановане на 18-31 січня 2021 року. Чинними чемпіонами змагань є серб Новак Джокович і американка Софія Кенін.

На минулому в січні 2020 року Australian Open Халеп дісталася до півфіналу, де поступилася Гарбінє Мугуруса з Іспанії.

Нагадаємо, американський тенісист порушив протокол турніру ATP і втік з Росії.

Коментарі ()