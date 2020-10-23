Халеп назвала умову, за якої вона готова виступити на Australian Open

Джерело - Essentialy Sports.
Друга ракетка світу румунка Симона Халеп за певної умови готова виступати на Відкритому чемпіонаті Австралії у 2021 році.
Про це заявила сама спортсменка.
"Думаю, на Australian Open буде двотижневий карантин, але в міхурі. Це не те ж саме, що залишатися 14 днів в одній кімнаті. Неможливо грати після двох тижнів без тренувань. Якщо буде міхур, як в Парижі, я готова поїхати", - сказала Халеп.
Попередньо проведення Australian Open заплановане на 18-31 січня 2021 року. Чинними чемпіонами змагань є серб Новак Джокович і американка Софія Кенін.
На минулому в січні 2020 року Australian Open Халеп дісталася до півфіналу, де поступилася Гарбінє Мугуруса з Іспанії.
Нагадаємо, американський тенісист порушив протокол турніру ATP і втік з Росії.