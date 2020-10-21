 Федерер: Все йде до того, що я зможу зіграти на Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Федерер: Все йде до того, що я зможу зіграти на Australian Open

Сьогодні 13:15 463 0
Роджер буде готуватися до цього турніру
Федерер: Все йде до того, що я зможу зіграти на Australian Open
#Федерер

Джерело - Schweizer Illustriete.

Швейцарський тенісист Роджер Федерер, який відновлюється після травми коліна, націлений на участь в Australian Open 2020.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я на правильному шляху, але не хочу чинити на себе тиск. Витрачу стільки часу, скільки потрібно, і буду брати участь в турнірі, тільки коли повністю готовий. Поки все йде до того, що зможу повернутися на Australian Open", - зазначив Федерер.

На початку сезону швейцарець переніс дві операції на коліні. Тоді ж стало відомо, що Федерер пропустить другу частину сезону. При цьому 39-річний швейцарець неодноразово говорив, що не планує завершувати кар'єру.

Нагадаємо, американський тенісист порушив протокол турніру ATP і втік з Росії.

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