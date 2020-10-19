Снігур вийшла до фіналу кваліфікації на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар’я Снігур (№224 WTA) вийшла до фіналу кваліфікації на хардовому 25-тисячнику ITF у Франції.
На старті відбору українка, посіяна під третім номером, обіграла француженку Жаде Борне, яка отримала від організаторів вайлд-кард.
У наступному раунді Снігур зіграє проти Анастасії Захарової з Росії, яка посіяна під десятим номером.
Турнір ITF
Призовий фонд $25,000
Реймс. Перше коло кваліфікації
Дар’я Снігур (Україна) - Жаде Борне (Франція) 6:3, 6:0
Нагадаємо, Вавринка та Монфіс знялись із турніру в Кельні.