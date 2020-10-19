 Снігур вийшла до фіналу кваліфікації на турнірі у Франції | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Ювентус: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:11 316
Луческу розповів, чому продовжує тренувати великий клуб в 75 років
Сьогодні 14:25 508
Бакалов: У Луческу немає таких проблем, як у Каштру
Сьогодні 12:57 497
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5
Сьогодні 11:18 64408 1
Денисов: Матчі Динамо і Шахтаря в один час - це колгоспний підхід
Сьогодні 09:10 1625 1
Ломаченко залишив двадцятку найкращих боксерів рейтингу P4P
Сьогодні 08:08 3497 1
Кременчук переміг Донбас та зрівняв рахунок у серії
Вчора 20:55 507
Олександрія в шаленому матчі здолала Інгулець у дербі Кіровоградщини
Вчора 18:55 774
В України лишився один чемпіон світу. А два роки тому було 8 поясів
Вчора 16:20 4924 1
Олімпік поступився Ворсклі у 6 турі УПЛ
Вчора 15:51 715
Блоги
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:49 396
Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини
Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:21 1459
Усик віршем підтримав Ломаченка після поразки від Лопеса
Усик віршем підтримав Ломаченка після поразки від Лопеса Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:38 1490
Програш Ломаченка – свято? Чому ми маємо радіти поразці проросійського боксера
Програш Ломаченка – свято? Чому ми маємо радіти поразці проросійського боксера Valeriy Ruchka
Вчора 19:42 4277 5
Про бігові травми. Як уникнути і лікувати - Пейсмейкери
Про бігові травми. Як уникнути і лікувати - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 17:28 287
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова Андрій Твердохліб
17.10.2020 18:07 5911
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові Андрій Твердохліб
17.10.2020 17:31 9692 2
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог Андрій Твердохліб
17.10.2020 15:37 834 1
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів Андрій Твердохліб
16.10.2020 21:41 4764
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу Valeriy Ruchka
16.10.2020 20:12 1735
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:41 Футбол Удінезе - Парма 3:2. Огляд матчу 0
14:36 RunNews Традиційний Київський марафон відбудеться у незвичному форматі через карантин: як це буде 48
14:25 Футбол Луческу розповів, чому продовжує тренувати великий клуб в 75 років 508
14:09 Легка атлетика Бех-Романчук отримала квартиру за найкращий стрибок у сезоні в Катарі 583 2
13:54 Футбол Як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 6 туру 1085 4
13:51 Бокс Президент WBC офіційно оголосив про створення нового дивізіону у боксі 650
13:33 Футбол Карпати продали віртуальних квитків на матч з Чайкою на 15,5 тисяч гривень 199
13:15 Футбол Спеція - Фіорентина 2:2. Огляд матчу 410
13:11 Футбол Динамо - Ювентус: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 316
12:57 Футбол Бакалов: У Луческу немає таких проблем, як у Каштру 497
12:49 Блог Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги 396
12:41 Бокс Кроуфорд шокований суддівськими оцінками в бою Ломаченко - Лопес 771
12:27 Пряма трансляція Барселона - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 196
12:25 Теніс Снігур вийшла до фіналу кваліфікації на турнірі у Франції 580
12:09 Футбол Лестер напередодні матчу з Зорею втратив Варді 755
11:51 Футбол Торіно - Кальярі 2:3. Огляд матчу 672
11:33 Інше Українка стала чемпіонкою світу з фіт-модель 865
11:18 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5 64408 1
11:15 Футбол Визначено найкращого гравця 6 туру УПЛ 937
10:57 Бокс Атлас: Знімаю капелюха перед Лопесом, але звідки судді взяли результати? 1442
10:53 Навколо спорту Як взяти онлайн кредит без відмов для ставок на спорт? 186
10:41 Футбол Болонья - Сассуоло 3:4. Огляд матчу 792
10:25 Баскетбол Будівельник подав протест на результат гри з Харківськими Соколами 903
10:21 Блог Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини 1460
10:10 Футбол Рома - Беневенто 5:2. Огляд матчу 1020

Снігур вийшла до фіналу кваліфікації на турнірі у Франції

Сьогодні 12:25 580 0
Українка розгромила представницю Франції
Снігур вийшла до фіналу кваліфікації на турнірі у Франції
#Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар’я Снігур (№224 WTA) вийшла до фіналу кваліфікації на хардовому 25-тисячнику ITF у Франції.

На старті відбору українка, посіяна під третім номером, обіграла француженку Жаде Борне, яка отримала від організаторів вайлд-кард.

У наступному раунді Снігур зіграє проти Анастасії Захарової з Росії, яка посіяна під десятим номером.

Турнір ITF
Призовий фонд $25,000
Реймс. Перше коло кваліфікації

Дар’я Снігур (Україна) - Жаде Борне (Франція) 6:3, 6:0

Нагадаємо, Вавринка та Монфіс знялись із турніру в Кельні.

Коментарі ()