Снігур вийшла до фіналу кваліфікації на турнірі у Франції

Українка розгромила представницю Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар’я Снігур (№224 WTA) вийшла до фіналу кваліфікації на хардовому 25-тисячнику ITF у Франції.

На старті відбору українка, посіяна під третім номером, обіграла француженку Жаде Борне, яка отримала від організаторів вайлд-кард.

У наступному раунді Снігур зіграє проти Анастасії Захарової з Росії, яка посіяна під десятим номером.

Турнір ITF

Призовий фонд $25,000

Реймс. Перше коло кваліфікації

Дар’я Снігур (Україна) - Жаде Борне (Франція) 6:3, 6:0

Нагадаємо, Вавринка та Монфіс знялись із турніру в Кельні.