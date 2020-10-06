Лопатецька програла у другому колі юніорського Roland Garros

Матч тривав 2 години 13 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька восьмій сіяній Оксані Селехметьєвій з Росії на юніорському Roland Garros.

17-річна українка програла у трьох сетах. Відзначимо, що в третьому сеті українка викликала на корт фізіотерапевта, у неї були проблеми з нижньою частиною спини.

Матч тривав 2 години 13 хвилин.

Раніше Лопатецька обіграла володарку wild card Бренду Фругвіртову з Чехії.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Юніорки

Ґрунт

Друге коло, 6 жовтня

Оксана Селехметьєва (Росія) - Дар'я Лопатецька (Україна) 3:6, 6:3, 6:3