Лопатецька програла у другому колі юніорського Roland Garros

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Лопатецька восьмій сіяній Оксані Селехметьєвій з Росії на юніорському Roland Garros.
17-річна українка програла у трьох сетах. Відзначимо, що в третьому сеті українка викликала на корт фізіотерапевта, у неї були проблеми з нижньою частиною спини.
Матч тривав 2 години 13 хвилин.
Раніше Лопатецька обіграла володарку wild card Бренду Фругвіртову з Чехії.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Юніорки
Ґрунт
Друге коло, 6 жовтня
Оксана Селехметьєва (Росія) - Дар'я Лопатецька (Україна) 3:6, 6:3, 6:3