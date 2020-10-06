Визначилися всі пари 1/4 фіналу Roland Garros у чоловіків

Джерело - Чемпіон.
На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу відбулися матчі четвертого кола у верхній половині чоловічої сітки.
Сенсацій не сталося, всі фаворити перемогли в своїх парах.
Ролан Гаррос. Четверте коло
Верхня частина сітки
Новак Джокович [1] - Карен Хачанов [15] 6:4, 6:3, 6:3
Пабло Карреньо-Буста [17] - Даніель Альтмаєр [Q] 6:2, 7:5, 6:2
Мартон Фучович - Андрєй Рубльов [13] 7:6(4), 5:7, 4:6, 6:7(3)
Григор Димитров [18] - Стефанос Ціціпас [5] 3:6, 6:7(9), 2:6
Пари 1/4 фіналу
Верхня частина сітки
Джокович [1] - Карреньо-Буста [17]
Рубльов [13] - Ціціпас [5]
Нижня частина сітки
Шварцман [12] - Тім [3]
Сіннер - Надаль [2]
Нагадаємо, Світоліна розгромила Гарсію та пробилася в 1/4 Roland Garros.