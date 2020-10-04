Костюк і Саснович реалізували 7 брейкпоінтів

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк у парі з білорускою Олександрою Саснович з Білорусі пробилася до 1/4 Відкритого чемпіонату Франції.

В рамках 1/8 українсько-білоруський дует обіграв тандем Габріела Дабровські (Каданда), Олена Остапенко (Латвія)

Тенісистки провели на корті майже 1,5 години. Костюк і Саснович реалізували 7 брейкпоінтів з 13, Дабровські та Остапенко - 5 з 6.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Парний розряд

1/8, 4 жовтня

Марта Костюк/Олександра Саснович (Україна/Білорусь) - Габріела Дабровскі/Олена Остапенко (Канада/Латвія) 6:4, 6:4

Нагадаємо, Світоліна розгромила Гарсію та пробилася в 1/4 Roland Garros.