Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк у парі з білорускою Олександрою Саснович з Білорусі пробилася до 1/4 Відкритого чемпіонату Франції.
В рамках 1/8 українсько-білоруський дует обіграв тандем Габріела Дабровські (Каданда), Олена Остапенко (Латвія)
Тенісистки провели на корті майже 1,5 години. Костюк і Саснович реалізували 7 брейкпоінтів з 13, Дабровські та Остапенко - 5 з 6.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Парний розряд
1/8, 4 жовтня
Марта Костюк/Олександра Саснович (Україна/Білорусь) - Габріела Дабровскі/Олена Остапенко (Канада/Латвія) 6:4, 6:4
Нагадаємо, Світоліна розгромила Гарсію та пробилася в 1/4 Roland Garros.