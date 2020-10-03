Ястремська пояснила припинення співпраці із Баїном

Друга ракетка України Даяна Ястремська розійшлася із своїм тренером Сашою Баїном у шляхах досягнення результатів.

Про це розповіла сам тенісистка.

"З Сашею Баїном ми не зійшлися характерами. Я думаю, що ми трошки різні люди, трошки мислимо в різних напрямках. Знову ж таки, для мене це був досвід роботи з ним, а для нього - зі мною. На турнірі в Римі і Ролан Гаррос у мене був тимчасовий тренер - це французький екс-тенісист Жерар Сольве. Мені запропонував попрацювати з ним мій агент Стефан Гуров, ми погодилися, тому що інших варіантів поки не було. У цьому питанні ми вирішили взяти паузу, подумати, поміркувати. Ми взагалі хотіли з мамою вдвох летіти на турніри.

Важливо: Ястремська припинила співпрацю зі своїм тренером

Що буде далі з сезоном, я думаю, ніхто поки не знає. Не впевнена, чи буду я грати в Остраві чи ні. Вона в планах, але я поки що не вирішила. Зараз все дуже незрозуміло. Але добре, що все-таки зіграли на двох турнірах Grand Slam. Я рада була знову опинитися на корті, повернутися в цю атмосферу", - сказала Ястремська.