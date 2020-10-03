Костюк оцінила шанси на чвертьфінал парного Ролан Гаррос

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#Костюк, #Ролан Гаррос

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк у парі із Олександрою Саснович може пробитися в 1/4 фіналу парного Ролан Гаррос.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"Мені добре грається в парі з Сашею, вона прекрасна напарниця. Ми підходимо одна одній характерами, одна допомагає іншій. Зазвичай я грала з дівчатами, які були слабші за мене і лідером в парі була я, а зараз я можу покластися на Сашу. Це полегшує життя і мені, і їй, раніше я тільки кілька разів виступала в дуеті з такими хорошими парницями. Буває, що вона може десь мене заспокоїти, а так всі рішення ми приймаємо спільно.

Готуючись до матчу, ми трохи розуміємо, як хто грає, я можу по ходу поєдинку побудувати хорошу тактику. А так ми намагаємося грати у свій теніс і не придумувати занадто розумні парні комбінації. На початку нашого першого матчу нам дуже хотілося щось підкрутити, якось вкоротити, знайти якісь складні тактичні рішення. Це не допомагає, тому ми намагаємося грати агресивно, як і завжди. Далі у нас матч з парою Дабровські / Остапенко і я думаю, що це буде цікавий поєдинок. Думаю, що у нас є всі шанси", - сказала Костюк.

Відзначимо, що Костюк вперше зіграє в третьому колі парного розряду на турнірі Grand Slam.

Нагадаємо, Костюк вийшла у третє коло парного Ролан Гаррос.

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