Завацька програла у першому колі парного Ролан Гаррос

Завацька не змогла подолати перше коло Відкритого чемпіонату Франції

Джерело - Чемпіон.

Словацько-український дует Кароліна Шмідлова / Катаріна Завацька не змогли пройти у друге коло Відкритого чемпіонату Франції.

У матчі першого кола Шмідлова і Завацька у двох сетах програли американо-мексиканській парі Кейтлін Крістіан / Джуліана Олмос.

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин.

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Ґрунт

Парний розряд

Перше коло, 01 жовтня

Кейтлін Крістіан / Джуліана Олмос - Катаріна Завацька / Кароліна Шмідлова 6:3, 6:2

Раніше, Козлова з Лінетт вийшла до другого кола парного розряду Roland Garros.