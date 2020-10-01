 Завацька програла у першому колі парного Ролан Гаррос | Теніс | Champion.com.ua
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Завацька програла у першому колі парного Ролан Гаррос

Сьогодні 15:07 91 0
Завацька не змогла подолати перше коло Відкритого чемпіонату Франції
Завацька програла у першому колі парного Ролан Гаррос
#Завацька, #Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Словацько-український дует Кароліна Шмідлова / Катаріна Завацька не змогли пройти у друге коло Відкритого чемпіонату Франції.

У матчі першого кола Шмідлова і Завацька у двох сетах програли американо-мексиканській парі Кейтлін Крістіан / Джуліана Олмос.

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - $19,694,806
Ґрунт
Парний розряд
Перше коло, 01 жовтня

Кейтлін Крістіан / Джуліана Олмос - Катаріна Завацька / Кароліна Шмідлова 6:3, 6:2

Раніше, Козлова з Лінетт вийшла до другого кола парного розряду Roland Garros.

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