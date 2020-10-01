Завацька програла у першому колі парного Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Словацько-український дует Кароліна Шмідлова / Катаріна Завацька не змогли пройти у друге коло Відкритого чемпіонату Франції.
У матчі першого кола Шмідлова і Завацька у двох сетах програли американо-мексиканській парі Кейтлін Крістіан / Джуліана Олмос.
Матч тривав 1 годину та 15 хвилин.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - $19,694,806
Ґрунт
Парний розряд
Перше коло, 01 жовтня
Кейтлін Крістіан / Джуліана Олмос - Катаріна Завацька / Кароліна Шмідлова 6:3, 6:2
Раніше, Козлова з Лінетт вийшла до другого кола парного розряду Roland Garros.