У складних погодних умовах на Roland Garros українська тенісистка Марта Костюк за останні дні втратила свою форму.

Про це заявила сама спортсменка.

"Матч з Нао Хібіно був досить швидкий, у мене був схожий в Австралії в цьому році проти Наталії Віхлянцева. Якийсь аналіз я зараз зробити не можу, хоча з мамою вже розмовляла багато, тільки якщо конкретно щось аналізувати.

Якби мене поставили грати в неділю, то, напевно, рахунок був би інший. Ці три дні умови були складними, ми тренувалися то в залі, то з дощем, то з вітром. Нам давали тільки годину часу. Я реально втратила все, що було, за ці дні. Не можу сказати, що я погано грала або все було жахливо. Тут з кожним днем ​​я грала все гірше і гірше, починаючи з того моменту, як я приїхала.

Хібіно мене ні чим не здивувала, але вона грає на рівень вище тенісисток в кваліфікації. Я не була суперготова і настільки була в своїх думках, що я забула, що на тому боці теж є жива людина. Вона грала рівно, а я грала неправильно. У першому сеті я сильно боролася. При 4-5 мені трохи не пощастило. Хібіно реально добре грала, а мені на важливих розіграшах не щастило: то помилка, то вона добре зіграла, то суддя ... Реально, не мій день сьогодні", - сказала Костюк.