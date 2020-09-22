 Світоліна: Мені пощастило, що матч завершився у двох сетах | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Мені пощастило, що матч завершився у двох сетах

Вчора 19:45 1667 1
Еліна Світоліна прокоментувала перемогу у першому колі на турнірі у Страсбурзі
Світоліна: Мені пощастило, що матч завершився у двох сетах
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна змогла переломити гру у матчі проти польської тенісистки Магді Лінетт.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Це був непростий матч. Лінетт теж боролася, намагалася показати хороший рівень тенісу, моя ж гра йшла то вгору, то вниз. Не так вже й легко приїхати з іншого турніру, де були інші м'ячі, інші умови. Я намагалася боротися і в кінці мені пощастило, що матч завершився в двох сетах.

Коли ти поступаєшся в рахунку і не хочеш програвати сет, ти дієш більш продумано, ти більш сфокусований, намагаєшся не дати супернику легко вигравати очки. Якщо це вдається зробити, то ти можеш повернутися в боротьбу за сет. Якщо немає, що ж, тоді ти програєш партію. Так що, це складна ситуація, але мені як раз вдалося добре зіграти, коли я поступалася в рахунку. Для мене було важливо залишатися в грі", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна перемогла Лінетт на турнірі у Страсбурзі.

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