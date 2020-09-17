Завацька програла швейцарці на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька поступилася представниці Швейцарії Вікторії Голубич на турнірі ITF у французькому місті Кань-сюр-Мер.
Матч тривав 1 годину та 37 хвилин.
Відзначимо, що швейцарська тенісистка ж партнеркою Завацької у парному розряді.
Open de Cagnes-sur-Mer Alpes Maritime - ITF World Tennis Tour
Кань-сюр-Мер, Франція
Призовий фонд $80,000
Ґрунт
Друге коло, 17 вересня
Вікторії Голубич - Катаріна Завацька 6:2, 6:3
Раніше, Калініна програла стартовий матч на турнірі у Франції.