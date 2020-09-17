Завацька програла швейцарці на турнірі у Франції

Завацька не змогла продовжити боротьбу в одиночному розряді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька поступилася представниці Швейцарії Вікторії Голубич на турнірі ITF у французькому місті Кань-сюр-Мер.

Матч тривав 1 годину та 37 хвилин.

Відзначимо, що швейцарська тенісистка ж партнеркою Завацької у парному розряді.

Open de Cagnes-sur-Mer Alpes Maritime - ITF World Tennis Tour

Кань-сюр-Мер, Франція

Призовий фонд $80,000

Ґрунт

Друге коло, 17 вересня

Вікторії Голубич - Катаріна Завацька 6:2, 6:3