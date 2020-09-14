Стала відома перша суперниця Світоліної після відновлення сезону

Українка 16 вересня зіграє з Павлюченковою

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна у другому колі турніру серії Premier 5 в Римі 16 вересня зустрінеться з росіянкою Анастасією Павлюченковою.

Російська тенісистка у першому колі перемогла представницю Китаю Чжан Шуай. Ця перемога стала першою для росіянки в офіційних матчах після відновлення міжнародного сезону.

Світоліна, яка отримала на турнірі четвертий номер посіву, пропускала перше коло. Для Світоліної це буде перший матч після відновлення сезону.

Світоліна чотири рази грала з Павлюченковою і рахунок поки на користь росіянки 3:1. Правда, всі попередні ігри були зіграні на харді.

На турнірі також зіграє друга ракетка України Даяна Ястремська, яка в першому колі зіграє з італійкою Камілою Джорджі.

Раніше, Світоліна у рейтингу WTA опустилася на шосте місце.