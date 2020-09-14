 Стала відома перша суперниця Світоліної після відновлення сезону | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Бех-Романчук тріумфувала на турнірі у Берліні
Сьогодні 08:27 957
Йовичевич може замінити Михайленка на посаді головного тренера Дніпра-1
Сьогодні 17:25 848
Українка Яремчук тріумфувала на турнірі у Римі
Сьогодні 16:10 544
АЗ здивував заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Динамо
Сьогодні 12:17 3423
Лисенко - найкращий гравець 2 туру УПЛ
Сьогодні 11:47 436
Динамо Київ - АЗ Алкмар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:44 1010
Рейтинг WTA: Світоліна випала з ТОП-5
Сьогодні 10:32 47623
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським
Сьогодні 09:57 7306
Мрія-2006 виграла Кубок Європейських чемпіонів
Сьогодні 08:55 2063
Тім здолав Зверєва та виграв US Open
Сьогодні 08:11 640
Блоги
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх Valeriy Ruchka
12.09.2020 18:43 1233
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема Valeriy Ruchka
12.09.2020 15:21 1784
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі Valeriy Ruchka
12.09.2020 13:55 1046
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі Valeriy Ruchka
12.09.2020 13:31 1938
Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України
Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України Valeriy Ruchka
12.09.2020 11:20 4972
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук Valeriy Ruchka
11.09.2020 12:39 734
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
11.09.2020 10:06 483
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні Андрій Твердохліб
11.09.2020 09:14 6331 1
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
11.09.2020 08:50 1600 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
10.09.2020 22:06 461
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:40 Футбол Гент звільнив головного тренера після конфлікту з Яремчуком 242
17:25 Футбол Йовичевич може замінити Михайленка на посаді головного тренера Дніпра-1 848
17:10 Бокс Гарсія включив Усика до п'ятірки найкращих боксерів світу 445
16:55 Футбол Шахтар готується до Зорі без трьох гравців першої команди 444
16:40 Теніс Стала відома перша суперниця Світоліної після відновлення сезону 395
16:25 Футбол Неймара можуть дискваліфікувати на сім матчів 683
16:10 Легка атлетика Українка Яремчук тріумфувала на турнірі у Римі 544
15:55 Футбол Срна хоче зіграти свій прощальний матч за Шахтар на Донбас Арені 536
15:41 Футбол Відаль розірве контракт з Барселоною заради переходу в Інтер 748
15:25 Футбол Динамо відмовилось підписувати Клейтона 1460
15:12 Бокс Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді 951
14:57 Футбол Олімпік покинув український форвард 1142
14:46 Футбол Шабанов міг влітку покинути Динамо 1314
14:33 Футбол Саленко виділив проблему Динамо 1077
14:16 Футбол Красніков: Динамо буде дуже важко скласти конкуренцію Шахтарю 1219
13:56 Футбол Вільярреал - Уеска 1:1. Огляд матчу 830
13:44 Футбол Скрипник: Крім старань майже нічого не було 1018
13:30 Футбол Рафаїлов: Гравці Зорі три місяці не отримають зарплату 1442
13:17 Блог Про проблеми Луческу в Динамо та кризи Зорі і Дніпро-1 - ТаТоТаке 335
13:16 Футбол Шевченко вийшов на третє місце в історичному рейтингу 1391
12:59 Футбол Валенсія - Леванте 4:2. Огляд матчу 1046
12:44 Футбол Коломойський визначить майбутнє Михайленка у СК Дніпро-1 1955
12:30 Футбол Неймар: Шкодую, що не вдарив цього мудака 1343
12:17 Футбол АЗ здивував заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Динамо 3423
11:58 Футбол Ярмоленко отримав пропозиції з МЛС та Європи 1539

Стала відома перша суперниця Світоліної після відновлення сезону

Сьогодні 16:40 395 0
Українка 16 вересня зіграє з Павлюченковою
Стала відома перша суперниця Світоліної після відновлення сезону
#Світоліна, #Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна у другому колі турніру серії Premier 5 в Римі 16 вересня зустрінеться з росіянкою Анастасією Павлюченковою.

Російська тенісистка у першому колі перемогла представницю Китаю Чжан Шуай. Ця перемога стала першою для росіянки в офіційних матчах після відновлення міжнародного сезону.

Світоліна, яка отримала на турнірі четвертий номер посіву, пропускала перше коло. Для Світоліної це буде перший матч після відновлення сезону.

Світоліна чотири рази грала з Павлюченковою і рахунок поки на користь росіянки 3:1. Правда, всі попередні ігри були зіграні на харді.

На турнірі також зіграє друга ракетка України Даяна Ястремська, яка в першому колі зіграє з італійкою Камілою Джорджі.

Раніше, Світоліна у рейтингу WTA опустилася на шосте місце.

Коментарі ()