Японка здобула перемогу на Grand Slam після першого програного сету

Джерело - US Open.

Після важкої перемоги над українкою Мартою Костюк переможниця US Open Наомі Осака намагалася бути більш позитивною.

Про це вона заявила після свого тріумфу на турнірі Grand Slam.

"Думаю тільки над тим, як поліпшити свої навички. Скажімо так, мені є чому повчитися у кожної невдачі. Думаю, більше за інших мене навчила гра проти Марти Костюк, відчуваю, що поводилася жахливо. З того моменту я намагалася бути більш позитивною і думаю, що це дуже добре спрацювало", - сказала Осака.

Нагдаємо, Світоліна опуститься на одну позицію після перемоги Осаки на US Open.