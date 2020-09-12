Світоліна і Ястремська дізналися суперниць на турнірі WTA у Римі

Світоліна і Ястремська зіграють в основній сітці турніру в Римі

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська дізналися своїх суперниць на турнірі серії Premier 5 в Римі, який стартує 14 вересня.

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Світоліна отримала четвертий номер посіву, тому пропустить стратове коло, першою суперницею українки стане переможниця матчу Анастасія Павлюченкова - Чжан Шуай.

Друга ракетка України Даяна Ястремська в першому колі турніру зустрінеться з Камілою Джорджі з Італії, якій програв в серпні на турнірі WTA в Палермо.

Нагадаємо, Осака знялася з турніру у Римі.