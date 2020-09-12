Завацька покинула турнір у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Словацько-український дует Кароліна Шмідлова - Катаріна Завацька не змогли протий стадію 1/2 фіналу турніру WTA у Стамбулі.

У півфінальному матчі Шмідлова і Завацька у двох сетах програли австралійському дуету Еллен Перес / Сторм Сандерс.

Матч тривав 1 годину та 30 хвилин.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - International

Стамбул, Туреччина

Призовий фонд $225,000

1/2 фіналу, 12 вересня

Еллен Перес / Сторм Сандерс - Анна Кароліна Шмідлова / Катаріна Завацька 7:5, 6:3

Раніше, Завацька програла у першому колі турніру WTA у Стамбулі.