Джерело - Чемпіон.
Словацько-український дует Кароліна Шмідлова - Катаріна Завацька не змогли протий стадію 1/2 фіналу турніру WTA у Стамбулі.
У півфінальному матчі Шмідлова і Завацька у двох сетах програли австралійському дуету Еллен Перес / Сторм Сандерс.
Матч тривав 1 годину та 30 хвилин.
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - International
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд $225,000
1/2 фіналу, 12 вересня
Еллен Перес / Сторм Сандерс - Анна Кароліна Шмідлова / Катаріна Завацька 7:5, 6:3
Раніше, Завацька програла у першому колі турніру WTA у Стамбулі.