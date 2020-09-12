Організатори турніру WTA в Римі створили "міхур" для тенісисток.

Про це заявила перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Тут організували "міхур", який ти не можеш залишати. У АТР і WTA різні готелі і трохи різні правила. Звичайно, присутні люди в готелях, які не пов'язані з турніром, але все носять маски і намагаються тримати дистанцію. За правилами дозволяється приїхати з 2 членами команди", - заявила Світоліна