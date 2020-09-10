Баїн відреагував на припинення співпраці з Ястремською

Відомий тренер Саша Баїн розійшовся із Даяною Ястремською (25 WTA) у шляхах досягнення результату.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Мені хочеться вірити, що ми обидва хотіли одного і того ж, але наші шляхи до досягнення цього були різними. Я однозначно також багато чому у тебе навчився, і хочу подякувати всю сім'ю за те, що в першу чергу ви мені довірилися.

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Я також впевнений, що те, що ми не бачилися і не тренувалися протягом 6 місяців, більше посприяло нашому віддалення, ніж згуртуванню як команди.

Я хочу подякувати Марино (тренер з фізичної підготовки Базіч, - прим.), Який, я сподіваюся, в майбутньому буде ще тренувати зі мною гравців. Всьому є своя причина, і я можу побажати Даян і її новій команді тільки всього найкращого.

Даяна, спасибі за пройдений шлях. З мого боку можуть бути тільки найкращі побажання тобі. Люблю вас всіх, Саша", - розповів Баїн.