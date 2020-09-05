 Основна мета - оновити особистий рекорд, - Козлова | Теніс | Champion.com.ua
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Козлова: Основна мета - оновити особистий рекорд і піднятися в ТОП-50

Сьогодні 16:38 1026 0
Через малу кількість турнірів українці важко щось планувати
Козлова: Основна мета - оновити особистий рекорд і піднятися в ТОП-50
#Козлова

Джерело - Великий теніс України.

Основна мета української тенісистки Катерини Козлової покращувати свій рівень гри і рейтинг.

Про це вона розповіла порталу Великий теніс України.

"У мене є проміжні цілі, але, якщо чесно, зараз у нас не так багато турнірів, тому складно щось планувати. Основна мета - це покращувати свій рівень гри і, відповідно, рейтинг. Оновити особистий рекорд, піднятися в топ-50 , топ-30 і так далі", - сказала Козлова.

Нагадаємо, Козлова поступилася Квітовій у другому колі US Open.

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