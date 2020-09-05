Основна мета української тенісистки Катерини Козлової покращувати свій рівень гри і рейтинг.

Про це вона розповіла порталу Великий теніс України.

"У мене є проміжні цілі, але, якщо чесно, зараз у нас не так багато турнірів, тому складно щось планувати. Основна мета - це покращувати свій рівень гри і, відповідно, рейтинг. Оновити особистий рекорд, піднятися в топ-50 , топ-30 і так далі", - сказала Козлова.