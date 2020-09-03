 Стаховський: Суддя не був упевнений в тому, що припустився помилки | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський: Суддя не був упевнений в тому, що припустився помилки

Сьогодні 18:10 800 0
Український тенісист - про зняття з турніру в Остраві
Стаховський: Суддя не був упевнений в тому, що припустився помилки
#Стаховський

Джерело - btu.org.ua.

Сьогодні Сергій Стаховський відмовився догравати матч другого раунду турніру в Остраві проти Матса Мораінга через неякісне суддівство.

Про це заявив сам український тенісист.

"Суддя дав осічку і не захотів повернути рахунок, а я в свою чергу не погодився на таких умовах продовжувати зустріч. Суддя не був упевнений в тому, що припустився помилки. Я був, але його рішення залишилося без змін.

За правилами він повинен прийняти рішення, можливо міг попросити допомоги супервайзера, попросити гравців згадати розіграші, але він не захотів.

Чи буду грати сьогодні парний матч? Звичайно буду", - зазначив Стаховський.

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