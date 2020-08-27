Марченко знявся з ще одного турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко не виступить на Челленджері у Корденонсі (Італія).
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Раніше він розповів, що знову почав відчувати проблеми з плечем.
Cordenons update:— Other List Updates (@OtherLists) August 26, 2020
OUT: Taberner, Marchenko
IN: Olivo, Broady
Next: Zapata Miralles
У середині серпня Ілля не стартував на турнірі ATP Challenger Tour в Празі, а потім знявся зі змагань в Трієсті.
Нагадаємо, Осака знищила Ястремську на турнірі у Нью-Йорку.