Марченко знявся з ще одного турніру в Італії

Український тенісист Ілля Марченко не виступить на Челленджері у Корденонсі (Італія).

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Раніше він розповів, що знову почав відчувати проблеми з плечем.

Cordenons update:

OUT: Taberner, Marchenko

IN: Olivo, Broady

Next: Zapata Miralles