Марченко знявся з ще одного турніру в Італії

Турнір стартує 31 серпня

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко не виступить на Челленджері у Корденонсі (Італія).

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Раніше він розповів, що знову почав відчувати проблеми з плечем.

Cordenons update:

OUT: Taberner, Marchenko

IN: Olivo, Broady

Next: Zapata Miralles — Other List Updates (@OtherLists) August 26, 2020

У середині серпня Ілля не стартував на турнірі ATP Challenger Tour в Празі, а потім знявся зі змагань в Трієсті.

Нагадаємо, Осака знищила Ястремську на турнірі у Нью-Йорку.