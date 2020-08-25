 Ястремська вийшла до третього кола турніру у Нью-Йорку | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська вийшла до третього кола турніру у Нью-Йорку

Сьогодні 09:10 755 0
Українка вийшла на матч з Осакою
Ястремська вийшла до третього кола турніру у Нью-Йорку
#Ястремська, #Пера

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (№25 WTA) продовжує боротьбу на турнірі серії Прем'єр 5 в Нью-Йорку, який цього року перенесли з Цинциннаті.

 У матчі другого кола українка, посіяна на змаганнях під 16-м номером, обіграла американку Бернарду Перу (№61 WTA).

Матч тривав 2 години 5 хвилин.

У наступному колі Ястремська зустрінеться з експершою ракеткою світу Наомі Осакою з Японії. До цього суперниці жодного разу не грали між собою.

Western & Southern Open - Premier 5
Нью-Йорк, США
Призовий фонд $2,250,829
Друге коло, 24 серпня

Даяна Ястремська (Україна) - Бернарда Пера (США) 7:6(5), 4:6, 6:3

Раніше, Ястремська перемогла Вільямс.

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