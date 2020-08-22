Людмила і Надія Кіченок зазнали поразки в першому колі турніру WTA в США

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок завершили боротьбу в парному розряді турніру Western & Southern Open, який переїхав цього року з Цинциннаті на корти тенісного центру імені Біллі Джин Кінг (Нью-Йорк).

Українки програли словацько-польському тандему Вікторія Кужмова / Іга Святек.

Тенісистки провели на корті близько 70 хвилин. Українки програли по два гейми на своїй подачі в кожному сеті, а самі оформили один брейк за матч.

Western & Southern Open - Premier 5

Нью-Йорк, США

Призовий фонд - 2,250,829 доларів

Хард

Перше коло, 22 серпня

Іга Святек / Вікторія Кужмова (Польща / Словаччина) - Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) 6:2, 6:3

Раніше, Костюк потрапила в основну сітку US Open.