Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок завершили боротьбу в парному розряді турніру Western & Southern Open, який переїхав цього року з Цинциннаті на корти тенісного центру імені Біллі Джин Кінг (Нью-Йорк).
Українки програли словацько-польському тандему Вікторія Кужмова / Іга Святек.
Тенісистки провели на корті близько 70 хвилин. Українки програли по два гейми на своїй подачі в кожному сеті, а самі оформили один брейк за матч.
Western & Southern Open - Premier 5
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - 2,250,829 доларів
Хард
Перше коло, 22 серпня
Іга Святек / Вікторія Кужмова (Польща / Словаччина) - Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) 6:2, 6:3
Раніше, Костюк потрапила в основну сітку US Open.