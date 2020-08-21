Джокович: Більшість гравців не може навіть відкрити вікно на базі US Open

Перша ракетка світу Новак Джокович на час американських турнірів вирішив зупинитися не в готелі, а в будинку поблизу Нью-Йорка.

Про це заявив сам тенісист.

"Тут навколо дерева, дуже спокійно. Я вдячний за такі умови, тому що бачив готель, в якому зупинилися більшість гравців. Не хочу виглядати зарозумілим, я знаю, що USTA зробила все, щоб надати житло, організувати "міхур" для гравців. Але більшості гравців доводиться нелегко: вони не можуть відкрити вікно і змушені жити в маленьких кімнатах.

Перед тим як відправитися в Нью-Йорк, я зробив комп'ютерну томографію - все в порядку. Я пройшов кілька тестів з моменту негативного результату аналізу на коронавірус. Я здав аналізи крові, сечі, випорожнень - все, що міг. Я, звичайно, все одно займаюся профілактикою, зараз навіть більше, ніж будь-коли, тому що ми дійсно не знаємо, з чим маємо справу", - сказав Джокович.