Бондаренко програла росіянці у кваліфікації турніру в Нью-Йорку

Матч тривав 1 годину і 48 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко в першому раунді кваліфікації турніру WTA в Нью-Йорку (перенесений з Цинциннаті Western & Southern Open) зустрічалася з росіянкою Дариною Касаткіною.

Українка зазнала поразки в трьох сетах, при чому першу партію програла на тай-брейку, а третю - всуху. Матч тривав 1 годину і 48 хвилин.

Western & Southern Open - Premier 5

Нью-Йорк, США

Призовий фонд $2,250,829

Кваліфікація. Півфінал

20 серпня

Дарина Касаткіна (Росія, 6) - Катерина Бондаренко (Україна) 7:6 (1), 4:6, 6:0

Раніше, Костюк потрапила в основну сітку US Open.