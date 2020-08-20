Бондаренко програла росіянці у кваліфікації турніру в Нью-Йорку

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко в першому раунді кваліфікації турніру WTA в Нью-Йорку (перенесений з Цинциннаті Western & Southern Open) зустрічалася з росіянкою Дариною Касаткіною.
Українка зазнала поразки в трьох сетах, при чому першу партію програла на тай-брейку, а третю - всуху. Матч тривав 1 годину і 48 хвилин.
Western & Southern Open - Premier 5
Нью-Йорк, США
Призовий фонд $2,250,829
Кваліфікація. Півфінал
20 серпня
Дарина Касаткіна (Росія, 6) - Катерина Бондаренко (Україна) 7:6 (1), 4:6, 6:0
Раніше, Костюк потрапила в основну сітку US Open.