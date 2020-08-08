 Джорджі: Я використала свій шанс на матчболах Ястремської | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Відомий український баскетболіст помер у 26-річному віці
Вчора 20:55 1726
Ястремська вилетіла із турніру в Палермо
Сьогодні 08:32 401
Динамо розгромило Верес у контрольному матчі
Вчора 20:08 1303
Інгулець втратив перемогу над Рухом, Минай та Волинь здобули по три очки. Результати матчів 29 туру Першої ліги
Вчора 19:28 1799
Світоліна прийняла рішення не грати на US Open
Вчора 16:40 807
Троє гравців Шахтаря потрапили у команду тижня Ліги Європи
Вчора 15:10 962
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні
Вчора 13:54 4112 1
Ворскла підписала хорватського півзахисника
Вчора 13:25 956
Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Палермо
Вчора 08:10 973
Шахтар майже немає шансів на перемогу в Лізі Європи
Вчора 08:04 6491
Блоги
Фантастичний гол Роналду не допоміг Ювентусу в Лізі чемпіонів
Фантастичний гол Роналду не допоміг Ювентусу в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:10 431
Жахливий вечір для Варана. Дві помилки захисника поховали Реал
Жахливий вечір для Варана. Дві помилки захисника поховали Реал Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:06 330
Відео дня. Феноменальний гол з центру поля від гравця Оболонь-Бровар
Відео дня. Феноменальний гол з центру поля від гравця Оболонь-Бровар Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:41 1007
Дякуємо с*ка за вишку. Фанати Металіста-1925 закидали команду фаєрами
Дякуємо с*ка за вишку. Фанати Металіста-1925 закидали команду фаєрами Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:49 780
36 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні
36 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:42 844
Від щура до клоуна. Захисник Шахтаря почав зустрічатися із колишньою дівчиною Супряги
Від щура до клоуна. Захисник Шахтаря почав зустрічатися із колишньою дівчиною Супряги Valeriy Ruchka
Вчора 08:25 4232
Настав час змін! Ліщинська представила програму на вибори президента ФЛАУ
Настав час змін! Ліщинська представила програму на вибори президента ФЛАУ Андрій Твердохліб
Вчора 08:16 1124
Где заниматься боксом в Киеве
Где заниматься боксом в Киеве Дима Копий
06.08.2020 18:05 728 1
Аллегрі очолить ПСЖ, якщо Тухель не виведе клуб у фінал Ліги чемпіонів
Аллегрі очолить ПСЖ, якщо Тухель не виведе клуб у фінал Ліги чемпіонів Дима Копий
06.08.2020 14:18 856
Політ в історію: феноменальний гол Робіна Ван Персі
Політ в історію: феноменальний гол Робіна Ван Персі Андрій Твердохліб
06.08.2020 13:14 1884
Цифра дня. 53-річний футболіст встановив неймовірний рекорд, який навряд чи перевершать
Цифра дня. 53-річний футболіст встановив неймовірний рекорд, який навряд чи перевершать Андрій Твердохліб
06.08.2020 10:32 4012
Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера
Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера Андрій Твердохліб
06.08.2020 09:01 6397 1
Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ
Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ Андрій Твердохліб
06.08.2020 08:38 8157
Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга
Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга Андрій Твердохліб
05.08.2020 22:45 840
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга Андрій Твердохліб
05.08.2020 21:49 2076
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:37 Футбол В автобусі команди Другої ліги сталася пожежа 223
13:18 Бокс Вайт після перемоги над Повєткіним буде битися з переможцем бою Ф’юрі – Вайлдер 240
13:17 Футбол Футболісти Ліона стали авторами історичного антирекорду Ліги чемпіонів 285
13:10 Блог Фантастичний гол Роналду не допоміг Ювентусу в Лізі чемпіонів 432
13:00 Футбол Гаттузо: У матчі з Барселоною ми збираємося піднятися на Еверест 294
12:49 Футбол Президент Ювентуса відреагував на майбутнє Саррі 561
12:34 Теніс Світоліна пошкодила шию під час запису відео для TikTok 464
12:15 Футбол Металург обурений календарем у Першій лізі 680
11:59 Футбол Інгулець - Рух 1:1. Огляд матчу 644
11:50 Футбол Американська компанія інвестує в стадіон Чорноморця 10 млн доларів 693
11:33 Теніс Джорджі: Я використала свій шанс на матчболах Ястремської 661
11:14 Футбол Гарсія: Пройти Ювентус - це дійсно подвиг 779
11:06 Блог Жахливий вечір для Варана. Дві помилки захисника поховали Реал 330
10:57 Теніс Ястремська - Джорджі. Огляд матчу 764
10:44 Футбол Динамо переманило одного з головних талантів академії Шахтаря 1858
10:41 Блог Відео дня. Феноменальний гол з центру поля від гравця Оболонь-Бровар 1007
10:31 Футбол Ювентус - Ліон - 2:1. Огляд матчу 1004
10:16 Футбол Зідан: Я тренер Реала, поки не трапиться чогось екстраординарного 965
09:59 Футбол Греміо розірвав контракт з екснападником Динамо 1074
09:49 Блог Дякуємо с*ка за вишку. Фанати Металіста-1925 закидали команду фаєрами 780
09:49 Футбол Гвардіола: Зідан ще не програвав у плей-оф 1142
09:29 Футбол Манчестер Сіті - Реал 2:1. Огляд матчу 1138
09:16 Хокей Монреаль вибив Піттсбург, перемоги Ванкувера та Чикаго. Результати матчів НХЛ 1336
08:58 Баскетбол Сакраменто із Ленем програло Брукліну, перемоги Бостона та Мемфіса. Результати матчів НБА 1124
08:42 Блог 36 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 844

Джорджі: Я використала свій шанс на матчболах Ястремської

Сьогодні 11:33 661 0
Камілі Джорджі прокоментувала матч з Даяною Ястремською
Джорджі: Я використала свій шанс на матчболах Ястремської
#Ястремська

Джерело - btu.org.ua.

Камілі Джорджі  у матчі проти Даяни Ястремської змогла скористатися своїми шансами.

Про це розповіла сам італійська тенісистка.

"У матчі все залежало від мого психологічного настрою, тому що я завжди дуже близька до перемоги. Мені потрібно використовувати свої шанси. І у мене це вийшло, коли у неї були матчболи. Я почала діяти більш агресивно, стала більше виходити вперед і намагалася домінувати в грі.

З приводу півфіналу, то я думаю, що це буде відмінний матч. Мені потрібно сконцентруватися на своїй грі і подивитися, що необхідно поліпшити до майбутнього матчу", - розповіла Джорджі.

Нагадаємо, Ястремська вилетіла із турніру в Палермо.

Коментарі ()