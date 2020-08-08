Джорджі: Я використала свій шанс на матчболах Ястремської

Камілі Джорджі у матчі проти Даяни Ястремської змогла скористатися своїми шансами.

Про це розповіла сам італійська тенісистка.

"У матчі все залежало від мого психологічного настрою, тому що я завжди дуже близька до перемоги. Мені потрібно використовувати свої шанси. І у мене це вийшло, коли у неї були матчболи. Я почала діяти більш агресивно, стала більше виходити вперед і намагалася домінувати в грі.

З приводу півфіналу, то я думаю, що це буде відмінний матч. Мені потрібно сконцентруватися на своїй грі і подивитися, що необхідно поліпшити до майбутнього матчу", - розповіла Джорджі.