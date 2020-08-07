Ястремська: Намагалася грати агресивно і інтенсивно

Джерело - btu.org.ua.
Друга ракетка України Даяна Ястремська хотіла завершити матч проти Осеан Доден якомога швидше, адже поєдинок стартував о 23:45.
Про це розповіла сам українська тенісистка.
"Я дуже рада, що пройшла в чвертьфінал після такого довгого періоду без турнірів. Це був хороший матч, ми почали гру досить пізно. Весь день мені потрібно було залишатися дуже зібраною, щоб зберігати хороший настрій.
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На корті мені хотілося зіграти так, щоб закінчити зустріч раніше. Я була дуже втомленою, тому намагалася грати агресивно і інтенсивно, наскільки було можливо, щоб завершити зустріч раніше.
Сьогодні я спробувала грати різноманітно, з різаними, укороченими, але найкраще працювали плоскі удари. Можливо, мій стиль гри краще підходить для харду або трави, але мені подобається і на ґрунті грати. У будь-якому випадку, на такому покритті можна робити більше, ніж на швидких кортах", - розповіла Ястремська.
Нагадаємо, Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Палермо.