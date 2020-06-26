Визначилась дата матчу Кубку Федерації Японія - Україна

Джерело - btu.org.ua.
Організатори тенісного Кубка Федерації (FedCup) опублікували новий календар змагань за участю жіночих національних збірних.
Про це повідомляє BTU.
Важливо: Перемога Ястремської і Костюк в парі принесла Україні перемогу над Естонією
Матч Японія - Україна відбудеться 5-6 лютого 2021 року,
Уже відомо, що нинішнього році матчів Кубка Федерації не буде.
Матч Японія - Україна мав відбутися у квітні 2020 року, але, як і інші матчі, його перенесли через пандемію коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що матч Кубка Девіса Ізраїль - Україна не відбудеться в 2020 році.