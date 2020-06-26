Визначилась дата матчу Кубку Федерації Японія - Україна

Через пандемію коронавірусу матч Японія - Україна був перенесений

Організатори тенісного Кубка Федерації (FedCup) опублікували новий календар змагань за участю жіночих національних збірних.

Про це повідомляє BTU.

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Матч Японія - Україна відбудеться 5-6 лютого 2021 року,

Уже відомо, що нинішнього році матчів Кубка Федерації не буде.

Матч Японія - Україна мав відбутися у квітні 2020 року, але, як і інші матчі, його перенесли через пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що матч Кубка Девіса Ізраїль - Україна не відбудеться в 2020 році.