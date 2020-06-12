Стаховський: Наша держава взагалі дуже далека від спорту

Зараз в України видатки на спорт менші, ніж бюджет Тенісної асоціації Америки.

Про це заявив тенісист Сергій Стаховський.

"Я не можу сказати, що наша держава якось дійсно підтримує спорт чи солідарна з моїми словами відносно того, що спорт — то є політика. Наша держава взагалі дуже далека від спорту.

Зараз у нас весь бюджет на спорт менше, ніж бюджет Тенісної асоціації Америки. Розумієш? В Україні в увесь наш спорт вкладається стільки грошей, скільки, наприклад, у Франції вкладається тільки в один вид спорту.

Я не знаю, як наша влада нейтралізує економічні наслідки пандемії в країні. Можливо, що ніяк. Але той факт, що ми побачимо відтік талантів з України - це реальність.

Розвиток спортсменів потребує постійних інвестицій. Якщо їх немає у своїй країні, людина, щоб розвиватися далі, почне шукати кошти в інших країнах і грати під іншими прапорами", - зазначив Стаховський.