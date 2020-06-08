Організатори US Open можуть скоротити кількість учасників

Організатори Відкритого чемпіонату США розглядають всі можливості, щоб турнір пройшов у встановлений термін на кортах в Нью-Йорку.

Про це повідомляє nytimes.com.

US Open не мають наміру переносити змагання в інше місто, в тому числі, через чітку позицію спонсорів з цього питання.

Важливо: Надаль може відмовитися від участі на US Open

Якщо для гравців з низьким рейтингом турнір Grand Slam є одним з кращих джерел доходу, то для організаторів питання зараз стоїть в тому, як провести змагання, нехай навіть і з рядом нових заходів безпеки, але з меншою кількістю учасників.

У зв’язку із цим організатори обдумують скасування кваліфікації (таким чином, в одиночних турнірах візьмуть участь всього по 128 тенісистів). Також можливе скорочення кількості дуетів в парному розряді (з 64 до 24).

Нагадаємо, US Open можуть перенести в Індіан-Веллс.