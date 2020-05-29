Джерело - ukrinform.ua.
Швейцарський тенісист Роджер Федерер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів 2020 року.
Про це повідомляє Forbes.
До вирахування податків Федерер заробив за рік 106,3 млн доларів. Ця сума складається з призових і рекламних контрактів.
Федерер став першим тенісистом на чолі рейтингу Forbes завдяки спонсорам та доходам від реклами, які склали 100 млн доларів.
Отримати більше призових Роджер не зміг, оскільки сезон в тенісі припинений через пандемію коронавірусу ще в березні.
Завдяки рекламним контрактам Федерер обійшов нападника італійського Ювентуса португальця Кріштіану Роналду (105 млн доларів) і форварда іспанської Барселони аргентинця Ліонеля Мессі (104 млн доларів).
Нагадаємо, Агассі назвав найкращого гравця в історії тенісу.