Роджер Федерер вперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу

Швейцарський тенісист Роджер Федерер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів 2020 року.

Про це повідомляє Forbes.

До вирахування податків Федерер заробив за рік 106,3 млн доларів. Ця сума складається з призових і рекламних контрактів.

Федерер став першим тенісистом на чолі рейтингу Forbes завдяки спонсорам та доходам від реклами, які склали 100 млн доларів.

Отримати більше призових Роджер не зміг, оскільки сезон в тенісі припинений через пандемію коронавірусу ще в березні.

Завдяки рекламним контрактам Федерер обійшов нападника італійського Ювентуса португальця Кріштіану Роналду (105 млн доларів) і форварда іспанської Барселони аргентинця Ліонеля Мессі (104 млн доларів).

Нагадаємо, Агассі назвав найкращого гравця в історії тенісу.