Для природи корисно кожного року садити людство на карантин.

Таку думку висловив шоста ракетка світу грек Стефанос Ціціпас.

"Я вважаю, що нас щороку треба садити на карантин - це корисно для природи, для планети, для навколишнього середовища. Життя - постійний рух, і у нас немає часу на сім'ю, на спілкування з рідними. Зараз є така можливість. Я ніби повернувся в минуле, коли був маленьким і мало подорожував", - сказав Ціціпас.