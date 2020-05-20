Світоліна: Думала, що в ТОП-10 я буду щаслива, однак це ніколи не закінчиться

Перша ракетка України Еліна Світоліна за час своєї кар’єри у тенісі навчилася насолоджуватися кожним матчем.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Мій шлях в тенісі розвивався послідовно. Я завжди рухалася від одного кроку до іншого, намагаючись не упустити момент поліпшення гри. Я грала на 10-тисячниках, на 25-тисячниках, і повільно перейшла до виступів на турнірах Grand Slam.

Важливо: Світоліна у ТОП-10 рейтингу з найбільшою кількістю набраних очок з 2010 року

Тоді я грала на найважливіших етапах, намагаючись пробитися в ТОП-10, але надавала на себе занадто багато тиску. Яким би не був твій номер в рейтингу, ти завжди хочеш більшого.

Коли я була 30-ю ракеткою світу, то думала: "Якщо я буду в ТОП-10, я буду щаслива". Але будучи в ТОП-10, я плакала після поразок. Це ніколи не закінчується, тобі ніколи не буває достатньо. Я навчилася насолоджуватися кожним матчем, навіть найважчими битвами", - розповіла Світоліна.