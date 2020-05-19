Стаховський - про коронавірус: Батько та старший брат є лікарями, вони перебувають на передовій

Український тенісист Сергій Стаховський хвилюється здоров'я своїх рідних у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я більше хвилююся про своїх рідних. Тому що мій батько лікар і регулярно їздить на роботу. Старший брат теж лікар і теж їздить на роботу.

Вони на передовій. Якщо і є цей коронавірус, то він вже в лікарнях. Вони там з ним. Те, що ми тут закрилися... Я вже робив два тести на коронавірус, у мене його не було і немає поки що. Сподіваюся, що і не буде.

Переживаю більше про своїх батьків, про бабусю, про батьків дружини. Тому що за статистикою молодим людям це не дуже загрожує. Там є смерті, але у відсотках їх дуже мало", - сказав Стаховський.