 Стаховський: Тимощук не дає інтерв'ю українським ЗМІ з однієї причини - його тут з'їдять | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський: Тимощук не дає інтерв'ю українським ЗМІ з однієї причини - його тут з'їдять

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Тенісист - про дружбу з Тимощуком
Стаховський: Тимощук не дає інтерв'ю українським ЗМІ з однієї причини - його тут з'їдять
#Тимощук, #Стаховський

Джерело - Tribuna.com.

Перша ракетка України Сергій Стаховський дружить з екскапітаном збірної України, нині асистентом головного тренера Зеніту Анатолієм Тимощуком.

Про це заявив сам тенісист.

"У мене подвійні стандарти щодо цієї ситуації. У мене є персональні стосунки з ним. Він не дає інтерв'ю українським ЗМІ з однієї причини - його тут з'їдять і відразу запитають про Росію.

У Петербурзі він не грав з початку конфлікту. Для мене є невелика різниця в цьому плані між роботою тренером і гравцем. Це дещо пом'якшує ситуацію, але не робить великої різниці. Перейти від гравця до тренера у футболі не так просто.

Йому не пропонували роботу в Динамо і ми не знаємо, чи пропонували в Шахтарі. Коли ти тренер, це інша ситуація, ніж коли ти футболіст. Ми ж знаємо, що Селезньов поїхав в Росію, хоча у нього були інші пропозиції, але за менші гроші. Тоді можна сказати - він поїхав годувати сім'ю.

Мені важко судити Тимощука, бо він мій друг. Ми багато спілкуємося, іноді разом відпочиваємо. Я людина, у мене є емоції, важко його хейтить. Мені не подобається, що він там. Я не прихильник цього, але що я можу зробити? Просто кажу: "Чувак, це твоє життя і твій вибір", - зазначив Стаховський.

Раніше, Стаховський назвав найталановитішого тенісиста в Україні за останні 20 років.

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