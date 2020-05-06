Стаховський: Пояснити Усику можна: Джошуа б'є аперкот у третьому раунді, і все з'ясовано

Українські боксери Василь Ломаченко і Олександр Усик особливо не відрізняються від Олександра Алієва, для якого коронавірус є фігнею.

Про це заявив тенісист Сергій Стаховський.

"Як пояснити це Усику та Ломаченко? Пояснити це можна легко: Ентоні Джошуа б'є аперкот Усіку в третьому раунді, і все з'ясовано.

Ми не можемо їх змінити. Вони люди зі світовою популярністю і найкрутіші боксери в світі. Але ми їх можемо зараз прирівнювати до Алієва. А в чому різниця? Алієв же теж говорив, що коронавірусу немає, що це - фігня.

Якби Усик і Ломаченко були адекватними, це був би величезний плюс для України. Тому, що, якби хтось із них сказав: "Дивіться, люди, тут справа Гандзюк зливають, тому що прокурорів переводять в підвішений стан і вони не знають, буде у них робота або їх звільнять.

Якби вони це зробили, це був би нереальний плюс для української громадськості, адже вони поширювали б меседж, про те, що відбувається в країні і тоді нашій владі було б складніше говорити ті речі, які їм потрібно, тому що правда інша", - зазначив Стаховський.