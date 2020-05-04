Надія Кіченок подала подачу зі швидкістю 202 км/год

Українська тенісистка Надія Кіченок увійшла до списку тенісисток з найсильнішою подачею в жіночому турі.

Про це повідомляє Tennis.com.

Українка подала першу подачу зі швидкістю 202 км/год в матчі проти Аюмі Моріти в першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2014 року, хоча програла матч з рахунком 2:6, 6:7(5).

Рейтинг був складений на основі даних SportsMEDIA Technology.

Найшвидші подачі в жіночому тенісі:

1. Сабін Лісіцкі (2014 рік): 210.8 км/год

2-3. Вінус Вільямс (2007-2008 роки) / Айла Томлянович (2008): 207.6 км/год

4. Серена Вільямс (2013): 207 км/год

5. Юлія Гергес (2012): 203 км/год.

6. Бренда Шульц-Маккарті (2007): 202.7 км/год

7. Надія Кіченок (2014 року): 202 км/год.

8-9. Наомі Осака (2016) / Луціє Градецька (2015): 201.2 км/год

10. Анна-Лена Гренефельд (2009): 201.1 км/год

Нагадаємо, Світоліна виступила за об’єднання ATP і WTA.