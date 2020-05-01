Ястремська назвала свого найулюбленішого тенісиста

В українки Даяни Ястремської у жіночому тенісі немає улюблених тенісисток.

Про це заявила сама спортсменка.

"У чоловічому тенісі - це Федерер. Мені подобаються теж і Рафаель Надаль, і Новак Джокович, але Федерер все-таки на першому місці. Він легенда, на корті він пурхає, він легкий і позитивний. Це треба відчути наживо. Якщо з ним поспілкуєшся, подивишся його матчі, то тебе дуже сильно затягує його енергетика.

А в жіночому тенісі у мене немає улюблених тенісисток... Мої улюблені тенісистки – це я і моя сестра. Мені завжди подобалися Марія Шарапова, Серена Вільямс, Анна Курнікова, я завжди дивилася на них, але вони не були моїми кумирами, просто дуже подобалися", - зазначила Ястремська.