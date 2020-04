Спортменка на велосипеді заїхала за межі країни і заплатила штраф

Бельгійську тенісистку Кірстен Фліпкенс зупинила і оштрафувала поліція за порушення умов карантину.

Про це повідомила сама спортсменка.

Для тренування Фліпкенс вирішила зробити велопрогулянку на велосипеді. Бельгійська тенісистка проїхала 130 км на велосипеді і перетнула кордон Нідерландів. При цьому вона навіть не зрозуміла, що опинилася на території іншої держави.

Коли Кірстен повернулася до Бельгії, її зупинили поліцейські та виписали штраф в розмірі 250 євро.

Voor alle duidelijkheid, nee ik moest niet in Nederland zijn. En nee er stond nergens aangegeven op mijn fietsroute dat ik Nederland binnen was gereden. Ja ik was in fout. Maar wees redelijk en vooral consequent @federalepolitie @politielommel