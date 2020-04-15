 ATP і WTA заморозили рейтинг тенісистів на період пандемії | Теніс | Champion.com.ua
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ATP і WTA заморозили рейтинг тенісистів на період пандемії

Сьогодні 18:16 135 0
ATP і WTA зафіксували рейтинг тенісистів на час карантину
ATP і WTA заморозили рейтинг тенісистів на період пандемії
#ATP, #WTA

Джерело - ukrinform.ua.

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA) всі дані в рейтингах залишаються без змін з 16 березня 2020 року.

Про це повідомляє Ubitennis.

В кінці березня обидві асоціації оголосили про зафіксований рейтинг для всіх гравців згідно їх результатів станом на 16 березня 2020 року на час паузи в сезоні.

ATP і WTA підтвердили, що "заморожений" статус передбачає, що всі дані в рейтингах залишаються без змін, поки в Турах не будуть відбуватися змагання. У WTA окремо уточнили, що фіксований рейтинг стосується будь-яких даних, в тому числі і обліку тижнів, наприклад, в топ-10 або на першій позиції в рейтингу.

Нагадаємо, US Open може відбутися без глядачів.

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